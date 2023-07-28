Советские власти предоставили африканским народам бесплатное образование

Для стран африканского континента распад СССР является главной геополитической трагедией. Об этом в интервью "АиФ" заявил бывший дипломат Сулейман Анта Ндьяй.

"Раскол СССР был драмой для африканского континента", - заявил Ндьяй.

При этом дипломат подчеркнул, что освободительные движения на территории африканского континента поддерживало лишь руководство СССР. По его словам, именно советские власти предоставили сотням тысяч молодым людям из стран Африки бесплатное образование и современную медицину.

Он также добавил, что приход к власти в России Владимира Путина способствовал нормализации российско-африканских отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Африке остается нестабильной из-за колониального наследия. По его словам, Москва готова предоставить помощь странам африканского континента в искоренении не только экономических, но и продовольственных проблем.

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