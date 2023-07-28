WSJ: Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по зерновой сделке

Москва не разделяет точку зрения Анкары в этом вопросе

Президент России Владимир Путин отказался от переговоров с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом о перспективах возобновления черноморской инициативы. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявила бывший дипломат из посольства Турции в Москве Гулру Гезер.

Как отметили авторы публикации, на данный момент российские власти отказываются от любых переговоров по этой теме на уровне лидеров государств. Несмотря на "бесперспективность" диалога, турецкие дипломаты продолжают настаивать на возобновлении переговорного процесса между Москвой и Анкарой, уточнили в издании.

"Это необычно, что Владимир Путин не отвечает на телефонные звонки Эрдогана", - заявила Гезер.

При этом бывший дипломат подчеркнула, что на данном этапе Кремль, видимо, не разделяет желание турецкого лидера возобновить черноморскую инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поставлять сельскохозяйственную продукцию нуждающимся странам Африки. По его словам, российские экспортеры будут поставлять зерно на африканский континент как на безвозмездной основе, так и в рамках продовольственной программы ООН.

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