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"НАТО в реанимации": президент Эритреи прокомментировал конфликт на Украине

20:53
  • пятница
  • 28 июля 2023

Планы Запада по сдерживанию Москвы обречены на провал

Действия российских военных в зоне СВО привели к "тотальному" уничтожению оборонно-промышленного потенциала НАТО. Об этом в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки.  

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"НАТО сейчас в реанимации. А Евросоюза уже не существует", - заявил Афеворки, чьи слова приводит телеканал РЕН ТВ.  

При этом президент африканской республики подчеркнул, что западные страны не могут отказаться от "блокового мышления". По его словам, США и ЕС все еще планируют установить "мировое господство".

Он также добавил, что именно страны-участницы НАТО инициировали конфликт на территории Украины в качестве "полигона" для противостояния с российскими военными. Планы стран Запада по сдерживанию политического и военного потенциала России обречены на провал, заключил политик.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что ВС России значительно сократили количество американских гаубиц M-777 в зоне СВО. По его словам, такая же участь ожидает баллистические ракеты ATACMS, которые в скором времени будут переданы на вооружение ВСУ.

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