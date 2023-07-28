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В Венгрии заявили, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

21:14
  • пятница
  • 28 июля 2023

Москва и Киев должны договориться

Условия для мирных переговоров по Украине будут ухудшаться с каждым днем. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.  

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"Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних", - заявил Сийярто, чьи слова приводит ТАСС.  

При этом глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине военным путем приведет лишь к эскалации ситуации в регионе. По его словам, Москва и Киев должны в ближайшее время инициировать подписание мирного договора для предотвращения кровопролития.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС отправил причитавшиеся Будапешту денежные средства на поддержку киевского режима. По его словам, ведущие страны Европы должны Венгрии "огромное количество денег".

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