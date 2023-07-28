ЕС расширил санкции против России

Очередные рестрикции Запада были введены против пяти российских компаний

ЕС ввел новые рестрикции против семи физических лиц и пяти компаний из России, передает информагентство ТАСС со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт.

Уточняется, что санкции введены против Агентства социального проектирования, Института русского зарубежья, АНО "Диалог", ООО "ГК Структура", а также информационного агентства "Инфорос".

"Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций из России", - говорится в сообщении.

При этом в Совете ЕС подчеркнули, что все включенные в санкционный список физические лица и компании несут "ответственность за проведение компании по манипулированию цифровой информацией".

Помимо этого, в уполномоченном органе ЕС также добавили, что все вышеперечисленные организации якобы целенаправленно распространяли "искаженную" информацию о ситуации на Украине.

Ранее лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что введенные против Москвы санкции стран Запада вредят простым гражданам ЕС больше, чем России. По его словам, экономические рестрикции США и ЕС не смогли "уничтожить" экономический потенциал России.

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