Украинская армия достигла критической отметки

ВСУ разваливаются под натиском российских военных в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вооруженные силы Украины разваливаются на части", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что украинские военные в ходе наступательных действий на оборонительные укрепления ВС России достигли "критической отметки". По его словам, бойцы ВСУ не справляются под натиском российской авиации.

Он также добавил, что в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ погибли десятки тысяч украинцев. Режим Владимира Зеленского не жалеет никогда, резюмировал аналитик.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что ВС России удалось разрушить миф о непобедимости армии США. По его словам, в ходе проведения спецоперации на территории Украины российским военным удалось полностью уничтожить оборонно-промышленный потенциал американской армии.

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