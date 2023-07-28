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ВЦИОМ: почти 77% граждан России доверяют президенту Путину

22:30
  • пятница
  • 28 июля 2023

Россияне доверяют российскому лидеру

Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют почти 77% граждан России. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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Уточняется, что сотрудники центра по изучению общественного мнения измеряли уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина в период с 17 по 23 июля текущего года.

По данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,8% опрошенных респондентов. При этом деятельность российского премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 50% опрошенных граждан России.

Помимо этого, опрошенные также оценили деятельность лидеров парламентских партий страны. Так, например, председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову – около 30%, а вот председателю ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют всего лишь 15% граждан.   

Напомним, что в период с 10 по 16 апреля 2013 года деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценили свыше 80% граждан страны.    

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