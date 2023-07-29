Путин: Россия готова искать пути урегулирования ситуации на Украине

Об этом президент заявил на форуме "Россия - Африка"

Россия готова искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на позицию киевского режима, который заявляет о нежелании вести переговоры с Москвой. Об этом на форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге заявил Владимир Путин.

Лидеры африканских стран на вечерней встрече с главой российского государства выступили с мирной инициативой по Украине. Путин отметил, что выдвинутые идеи перекликаются с предложениями Китая. Кроме того, российский лидер напомнил, что нейтралитет Украины был закреплён в декларации о ее независимости и призвал Запад прекратить практику выборочного соблюдения норм международного права, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства заявил, что Россия на Украине действует в полном соответствии с Уставом ООН. "После госпереворота в 2014 году украинские власти начали боевые действия, по сути, против части своего народа, применяя авиацию, тяжёлую технику, танки против тех, кто не согласился с государственным переворотом, поддержанным Западом в 2014 году. Таким образом, Запад и начал войну на Украине", - констатировал Путин.

Он также напомнил о действиях Запада действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны, и в конечном итоге ликвидировали Саддама в Ираке, Ливии, Судане и Сирии. "Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы права", - заявил Путин.

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