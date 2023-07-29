ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия накрыла плотным огнём украинских диверсантов под Херсоном

10:42
  • суббота
  • 29 июля 2023

Все ДРГ уничтожены

Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.
ВСУ несут большие потери: последние данные о ходе СВО

Также артиллеристы ВДВ уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра. Новые кадры опубликовало Минобороны. По данным разведки, ВСУ активно стягивали живую силу и технику в прибрежные районы.

Остановить переброску подразделений националистов было поручено нашим десантникам. Экипажи самоходок "Нона-С" совершили марш на огневые позиции и нанесли сокрушительные удары по объектам противника. Корректировать огонь помогали операторы беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.