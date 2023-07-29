Все ДРГ уничтожены

Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

Также артиллеристы ВДВ уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра. Новые кадры опубликовало Минобороны. По данным разведки, ВСУ активно стягивали живую силу и технику в прибрежные районы.

Остановить переброску подразделений националистов было поручено нашим десантникам. Экипажи самоходок "Нона-С" совершили марш на огневые позиции и нанесли сокрушительные удары по объектам противника. Корректировать огонь помогали операторы беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

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