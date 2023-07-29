В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Барышева

Он спас сослуживца

В Минобороны России рассказали о мужестве и профессионализме защитников Донбасса. Группа сержанта Антона Воробьёва во время разведки на пути следования российской автоколонны обнаружила засаду, организованную неонацистами. Антон и его сослуживцы уничтожили гранатомётчика и пулемётный расчёт радикалов, а колонна беспрепятственно проехала в пункт назначения.

Ефрейтор Андрей Осипов во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил в разрушенном здании миномётный расчёт ВСУ, и скрытно подобравшись к националистам, ликвидировал их. Благодаря действиям ефрейтора Осипова, противник был выбит с занимаемых позиций.

Бронемашина пехоты под управлением ефрейтора Сергея Барышева в результате обстрела с позиций ВСУ получила серьёзные повреждения. Сам Сергей тоже был ранен, но смог вытащить пострадавшего сослуживца и оказать ему неотложную помощь, а затем вернулся в машину и продолжил прикрывать наших бойцов, сообщает "ТВ Центр".

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