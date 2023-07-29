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ВСУ уличили в использовании снарядов из КНДР

10:21
  • суббота
  • 29 июля 2023

Об этом пишет зарубежная пресса

Украинские войска используют северокорейские ракеты для установок "Град". Об этом пишет газета Financial Times.
От снарядов ВСУ в Донбассе погибли 228 детей

По данным издания, речь идёт об устаревших морально и физически ракетах, ранее захваченных неназванной страной у КНДР. Бойцы ВСУ называют боеприпасы ненадёжными. Один из командиров говорит, что ракеты часто не разрываются и бьют мимо намеченной цели.

Ранее сообщалось, что США передали Украине запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы. Они уже применяются в зоне СВО. Россия не исключила зеркального ответа.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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