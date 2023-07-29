ВСУ уличили в использовании снарядов из КНДР

Об этом пишет зарубежная пресса

Украинские войска используют северокорейские ракеты для установок "Град". Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, речь идёт об устаревших морально и физически ракетах, ранее захваченных неназванной страной у КНДР. Бойцы ВСУ называют боеприпасы ненадёжными. Один из командиров говорит, что ракеты часто не разрываются и бьют мимо намеченной цели.

Ранее сообщалось, что США передали Украине запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы. Они уже применяются в зоне СВО. Россия не исключила зеркального ответа.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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