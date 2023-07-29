Собянин рассказал о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

В них проживает более 170 тысяч человек

О развитии трёх исторических районов Москвы – Бутырского, Марфина и Марьиной Рощи, в которых проживает порядка 172 тысяч человек - рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

На северо-востоке столицы реализовали ряд крупных проектов. Поездки для горожан становятся удобнее и быстрее. Проложили северный радиус Люблинско-Дмитровской линии метро и запустили БКЛ. Открыли городские вокзалы Тимирязевская и Окружная. И скоро жители получат два новых диаметра наземного метро.

Развивается и социальная инфраструктура. Строят современные поликлиники, детские сады и школы, а также спортивные объекты, например, Ледовый дворец "АПИА Арена". Приводят в порядок скверы и зоны возле станций метро, прокладывают новые пешеходные маршруты. Реорганизуют территории бывших промзон, на месте которых скоро появится современный городской квартал, сообщает "ТВ Центр".

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