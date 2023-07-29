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К Земле приближается "рогатая комета"

12:06
  • суббота
  • 29 июля 2023

Она похожа на корабль из "Звёздных войн"

К Земле приближается загадочная криовулканическая комета. Она внезапно изменила форму, сильно увеличилась в размерах и засветилась, как небольшая звезда.
Впервые за 50 тысяч лет: к Земле приблизилась зеленая комета

На поверхности небесного тела появились два выроста, напоминающие рога. Теперь объект похож на подкову или космический корабль из саги о "Звёздных войнах".

Учёные предполагают, что на комете произошёл мощный взрыв. Это вырвались наружу внутренние породы. Аналогично тому, как земные вулканы извергают лаву.

Однако космическая гостья выбросила не раскалённую магму, а чрезвычайно холодный газ и лёд. Благодаря их сиянию она стала ярче в сто раз. По прогнозам, скоро этот эффект исчезнет.

Примерно через год жители Земли смогут увидеть комету, которая к тому времени примет свои обычные размеры. В июне 2024 года она максимально приблизится к нашей планете, сообщает "ТВ Центр".

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