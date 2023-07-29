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Собянин: В столице тестируют умные скамьи с солнечными батареями

12:35
  • суббота
  • 29 июля 2023

От них можно будет заряжать гаджеты

В Москве начали тестировать умные скамейки со встроенными солнечными батареями. Получаемой энергии хватает для работы роутера, подсветки и зарядки гаджетов. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр также рассказал о других разработках для создания комфортной городской среды. Например, кашпо с подогревом поможет решить проблему гибели хвойных растений. Зимой оно сохранит тепло, а весной прогревает землю до оптимальной температуры.

Ещё в Москве скоро появятся уникальные вертикальные сады. В них воссоздан природный принцип питания растений от грунтовых вод.

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