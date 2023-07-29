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Гарик Сукачёв попал в больницу и отменил концерт в Карелии

11:51
  • суббота
  • 29 июля 2023

У музыканта проблемы со здоровьем

Музыкант Гарик Сукачёв попал в больницу перед своим концертом в Карелии. Как сообщается на странице артиста "ВКонтакте", выступление пройдёт без него в формате "Народное караоке".

Подробно о причинах госпитализации организаторы концерта не пишут, упоминая лишь ухудшение здоровья Сукачёва.

Гарику Сукачёву 63 года. Он известен как солист рок-групп "Бригада С" и "Неприкасаемые". Пробовал себя в режиссуре, сняв несколько кинокартин, среди которых – "Кризис среднего возраста", и "Дом Солнца".

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