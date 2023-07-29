Собянин: В уникальной операционной флагманского центра ГКБ № 15 им. Филатова установили оборудование

Центр заработает в 2023 году
Во флагманском центре филатовской больницы установили оборудование для уникальной гибридной операционной. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр написал, что в операционной смогут одновременно работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Это позволит проводить несколько разноплановых операций.
Кроме того, в центре будут созданы комфортные зоны ожидания для родственников больных и современные кабинеты для общения с врачами. Центр заработает уже в этом году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: