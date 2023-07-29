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До конца 2023 года запрещён вывоз риса из России

14:09
  • суббота
  • 29 июля 2023

Такое решение приняло правительство

До конца 2023 года из России нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу. Такое решение приняло правительство, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Запрет не будет распространяться на поставки в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Рис также можно будет отправлять за пределы России в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство приняло такое решение для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Аналогичный временный запрет был введён и в прошлом году.

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