Москалькова написала в ООН после обстрела Таганрога

Пострадали мирные жители

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога. Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру подвергают риску мирное население и являются тактикой, свидетельствующей о террористическом характере киевского режима, написала Москалькова у себя в Telegram-канале.

28 июля ВСУ атаковали Таганрог ударным вариантом зенитной ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили ракету, её обломок упал в центре города.

За медицинской помощью обратились 16 человек. Погибших нет. Частично разрушен местный художественный музей, пострадали кафе, гаражи, жилой дом и хозпостройки.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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