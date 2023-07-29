В Москве возводят храм в честь Андрея Первозванного

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы возводят храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Проект разработан в традициях раннемосковской архитектуры XV-XVI веков. Это будет однокупольный бесстолпный храм, рассчитанный на 700 прихожан, с тремя апсидами и звонницей, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас ведётся монтаж арок и сводов, выполнена кирпичная кладка стен и проложены наружные инженерные сети. В ближайшее время строители установят купола и кресты и приступят к возведению кровли. На территории храмового комплекса открыта певческая гимназия.

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