Россия нанесла удар по центру управления ВСУ в Днепропетровске

Цель поражена

Российские военные нанесли вечером 28 июля удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее появлялась информация о мощном взрыве в здании управления СБУ в Днепропетровске. Несколько этажей обрушились, повредив дорогу и припаркованные автомобили.

Также за минувшие сутки российская армия отразила пять атак ВСУ на донецком направлении. Там противник потерял более 120 человек.

Средства ПВО России перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, семь британских ракет Storm Shadow и два снаряда американской системы HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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