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Собянин: В Москве разработали уникального робота для горной промышленности

16:42
  • суббота
  • 29 июля 2023

Он поможет добывать железную руду

В Москве создан 30-тонный робот для горной промышленности. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что подобное оборудование производят лишь две компании в мире, включая российскую. Установка измельчает крупные куски породы при добыче золотой, железной и никелевой руд. Робот оснащён передовыми технологиями дистанционного управления: в него интегрирована системы защиты от столкновений и функция автоматической парковки.

Скоро три таких установки будут поставлены в Узбекистан, также новых роботов получат и российские регионы.

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