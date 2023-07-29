Сальдо сообщил о массированной атаке ВСУ ракетами Storm Shadow

Средства ПВО перехватили 12 ракет

Силы ПВО сбили 12 ракет Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крым. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, "упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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