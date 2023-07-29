Более 60 детей отравились в лагере "Горный Орлёнок" на Алтае

Им оказана медицинская помощь

Более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае. ЧП произошло в лагере "Горный Орлёнок", сообщает региональная прокуратура.

Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем детям оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня сообщалось о массовом отравлении в подмосковном Красногорске. Там 29 работников одного из предприятий города обратились к медикам с признаками отравления. Все они обедали в рабочей столовой.

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