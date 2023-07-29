ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 60 детей отравились в лагере "Горный Орлёнок" на Алтае

17:56
  • суббота
  • 29 июля 2023

Им оказана медицинская помощь

Более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае. ЧП произошло в лагере "Горный Орлёнок", сообщает региональная прокуратура.

Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем детям оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня сообщалось о массовом отравлении в подмосковном Красногорске. Там 29 работников одного из предприятий города обратились к медикам с признаками отравления. Все они обедали в рабочей столовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.