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Путин отметил ценность родительского и семейного счастья

17:25
  • суббота
  • 29 июля 2023

Президент пообщался с многодетными семьями

Владимир Путин отметил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье. Президент пообщался с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Он назвал их гордостью страны.
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"Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки. И что очень важно - подаёте замечательный пример другим людям. Глядя на вас все понимают, насколько значимо в жизни родительское и семейное счастье", - сказал глава государства.

Путин выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности будет становиться всё больше и больше в России. Говоря о детях из многодетных семей, принимающих в эти дни армейскую присягу, президент пожелал им достойной службы, сообщает ТАСС

Глава России также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребёнок.

Орден "Родительская слава" был учреждён в России в 2008 году. Его вручают гражданам за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей – тем, кто ведут здоровый образ жизни, обеспечивают образование, физическое, духовное и нравственное развитие детей.

С момента учреждения ордена им были награждены представители почти пятисот российских семей, в которых воспитываются семь и более детей.

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