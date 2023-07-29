Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций метро и городских вокзалов МЦД-4

Работы выполнены на 60%

Продолжается благоустройство территорий рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метро. Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что план этого сезона выполнен на 60%.

Мэр подробно рассказал о том, какие работы проводятся возле будущего МЦД-4 и действующего МЦД-2. Также рядом со станцией метро "Нижегородская" обновляются тротуары и проезжая часть, а у "Медведково" идёт обновление 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд.

Заканчивается масштабное благоустройство около станции БКЛ "Марьина Роща". Там уже создано комфортное общественное пространство вблизи Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

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