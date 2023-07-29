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Россия поможет Мали с продовольствием

18:29
  • суббота
  • 29 июля 2023

По линии ООН уже выделены 2 миллиона долларов

Россия окажет помощь Мали с закупкой продовольствия. Это пообещал Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, сообщает ТАСС.
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Президент сказал, что кабмин уже выделил два миллиона долларов на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия. Глава российского государства также рассказал о решении увеличить количество квот для малийских студентов в российских вузах с 35 до 290.

Путин указал на некоторый спад в торговле с Мали и заявил о намерении России развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с этой африканской страной.

На этой неделе в Санкт-Петербурге проходил саммит "Россия – Африка". Сегодня Владимир Путин провёл несколько двусторонних встреч с африканскими лидерами. Некоторые из них останутся в Северной столице до завтра и смогут понаблюдать за военно-морским парадом.

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