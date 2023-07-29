Россия поможет Мали с продовольствием

По линии ООН уже выделены 2 миллиона долларов

Россия окажет помощь Мали с закупкой продовольствия. Это пообещал Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, сообщает ТАСС.

Президент сказал, что кабмин уже выделил два миллиона долларов на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия. Глава российского государства также рассказал о решении увеличить количество квот для малийских студентов в российских вузах с 35 до 290.

Путин указал на некоторый спад в торговле с Мали и заявил о намерении России развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с этой африканской страной.

На этой неделе в Санкт-Петербурге проходил саммит "Россия – Африка". Сегодня Владимир Путин провёл несколько двусторонних встреч с африканскими лидерами. Некоторые из них останутся в Северной столице до завтра и смогут понаблюдать за военно-морским парадом.

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