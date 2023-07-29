Посёлок в Курской области обесточен после обстрела

Зафиксировано 11 прилётов

Поселок Тёткино в Курской области обесточен после обстрела со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в жилой дом, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Всего в Тёткино зафиксировано 11 прилётов. Повреждена линия электропередачи, аварийные бригады пока не приступили к её восстановлению.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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