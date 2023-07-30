В Москве отражена атака беспилотников

Жертв и пострадавших нет

Минувшей ночью, как сообщили в Минобороны, были пресечены попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников.

Один дрон сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Ещё два украинских БПЛА были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, нанесли повреждения зданиям комплекса "Москва-Сити", сообщает "ТВ Центр".

Как написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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