Ночная пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Президент больше часа общался с журналистами

Поздно вечером в субботу Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию по итогам второго экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка". Президент рассказал о большом потенциале африканских государств и развитии двусторонних отношений с ними.

Он отметил, что в Африке многие интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством, строительством предприятий, новыми технологиями. Государства готовы принимать наши инвестиции, а российскому бизнесу давать возможность развиваться.

"Многие страны подошли к тому, чтобы использовать атомную энергетику и хотят этого. И могут это сделать. Интересуются развитием в области космоса. Реально работают в этом направлении", - сказал глава государства.

Коснулась речь также украинской проблематики и планов нашей страны после выхода из зерновой сделки. Владимир Путин поблагодарил представителей африканских стран за их предложения по мирному урегулированию и напомнил, что именно киевский режим отказывается от переговоров и продолжает продвигать идеи неонацизма.

"Почему свою идентичность нужно исказить на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, с такими, как Бандера и Шухевич? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", - признался президент.

Он указал, что сейчас, когда Украину использует как инструмент борьбы с Россией, наших противников такое положение вещей устраивает, сообщает "ТВ Центр".

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