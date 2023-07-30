В Крыму нейтрализованы более 20 украинских дронов

Никто не пострадал

Минувшей ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в Крыму. Подробности сообщили в Минобороны России.

Всего было запущено 25 дронов. 16 из них уничтожены силами ПВО. Ещё девять беспилотников упали в Чёрное море после воздействия на них средствами радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве сообщили, что пострадавших и разрушений в результате атаки на Крым нет.

Также этой ночью пресечена попытка атаки беспилотников на Москву. Один летательный аппарат сбит в области, два других врезались в здания комплекса "Москва-Сити". Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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