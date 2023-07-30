В Марий Эл во время урагана погибли туристы

Они отдыхали на берегу озера

Девять человек погибли и 67 пострадали в результате непогоды, которая второй день терзает сразу восемь регионов Поволжья. Мощный ураган обрушился минувшей ночью на Марий Эл. В республике повалены деревья, на ЛЭП - многочисленные повреждения. На озере Яльчик погибли семь туристов. Ещё около 30 отдыхающих получили травмы.

Завораживающий фейерверк из брызг. Шторм на набережной близ вокзала в Адлере собрал зевак и стал хоть каким-то утешением испорченному отпуску. Жертвами непогоды стали два человека. В сильных волнах утонула 20-летняя девушка, также на пляже обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Волна смыла в море ребёнка. Он чудом выжил, ухватившись за буёк. Гостей курортов Краснодарского края просят соблюдать осторожность, сообщает "ТВ Центр".

В Карачаево-Черкесии сильный ливень с градом и ураганным ветром. Видимость практически нулевая. Оборванные линии электропередачи, повреждённые крыши домов, подтопленные фундаменты, - вода пришла в Черкесск и навела свои порядки. Дороги превратились в реки. Преодолеть даже небольшое расстояние для автомобилистов стало неразрешимой проблемой. Поваленные деревья кругом. Одно из них упало на прохожего - он погиб на месте.

В Нижнем Новгороде жара в одночасье сдала свои позиции. Из-за ливня, сопровождавшегося ураганным ветром, не то что выходить на улицу было страшно - открывать окна! Порывы ветра такой силы, что сносили всё, что было плохо закреплено. Пассажирская канатная дорога, соединившая города левого и правого берегов Волги, из-за штормового ветра и густого тумана осталась без пассажиров.

Из-за упавших на проезжую часть деревьев в центральной части города затруднено движение автобусов на нескольких маршрутах. Улицы затоплены, градом побило машины.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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