День ВМФ начали отмечать во Владивостоке

В бухте Золотой Рог прошёл парад кораблей ТОФ

В последнее воскресенье июля в России по традиции чествуют тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. От Камчатки до Балтийска отмечают День Военно-Морского флота. Во Владивостоке торжества начались с парада кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой рог.

Подводные лодки, ракетные катера, корветы выстроились в бухте Золотой рог. Во главе - флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер Варяг", сообщает "ТВ Центр".

На палубах - готовность номер один, моряки выстраиваются в шеренги. Их идеально белоснежные парадные мундиры придают особую торжественность. Эти экипажи всецело посвятили свою жизнь флоту и защите рубежей страны, поэтому по праву - главные герои праздника и первыми принимают поздравления.

Командующий Тихоокеанским флотом на катере обходит парадную линию и приветствует каждый экипаж. В кильватерном строю семь боевых машин. Это самые современные образцы вооружения морской флотилии. Например, корвет "Совершенный" - гроза воздушных и надводных целей противника. За минуту одна его пушка может осуществить до пяти тысяч выстрелов.

Боевая техника - тоже при параде. Нарядный строй в самом центре Владивостока. И настолько близко к берегу, что поприветствовать экипажи можно прямо с набережной. В другой части города, в акватории Амурского залива силы Тихоокеанского флота демонстрируют зрителям, что называется, в действии, всю свою силу и мощь. Экипажи показывают, какие задачи могут выполнять в море.

Одна из самых зрелищных инсценировок - освобождение судна от пиратов. По легенде нападению корсаров подвергся большой гидрографический катер "Юрий Трофимов". На помощь к нему приходят катера береговой охраны. Пограничники открывают огонь и устраняют захватчиков. А спасательное судно тушит пожар на палубе.

Торжественные мероприятия во Владивостоке будут проходить в течение всего дня. Зрителей ждут концерты, блюда морская кухни. А вечером в честь праздника небо озарит салют.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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