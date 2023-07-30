Вынес товарища с поля боя: названы имена новых героев СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о новых примерах мужества и профессионализма наших солдат и офицеров, которые защищают жителей Донбасса.

Командир отделения, рядовой Сергей Вырдин не позволил ВСУ выявить место дислокации наших войск в одном из районов обороны. Подчинённые доложили Сергею о приближении украинского разведывательного беспилотника и затем оперативно его уничтожили, не выдав противнику наших позиций.

Санитар медицинского отделения, рядовой Денис Давыдов под массированным артобстрелом спас раненого сослуживца. Денис, рискуя собственной жизнью, добрался до пострадавшего, оказал неотложную помощь, а затем вынес его с поля боя и организовал эвакуацию в медсанчасть, сообщает "ТВ Центр".

Подразделение капитана Андрея Дмитриенко обнаружило группу украинских боевиков, усиленную танком и двумя БМП. Андрей принял решение вступить в бой и отдал соответствующий приказ подчинённым. В результате мощных ударов, нанесённых по позициям ВСУ, неонацисты отступили, а наши военные смогли взять под контроль стратегически важный объект.

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