ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вынес товарища с поля боя: названы имена новых героев СВО

10:42
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о новых примерах мужества и профессионализма наших солдат и офицеров, которые защищают жителей Донбасса.
Минобороны представило новых героев спецоперации

Командир отделения, рядовой Сергей Вырдин не позволил ВСУ выявить место дислокации наших войск в одном из районов обороны. Подчинённые доложили Сергею о приближении украинского разведывательного беспилотника и затем оперативно его уничтожили, не выдав противнику наших позиций.

Санитар медицинского отделения, рядовой Денис Давыдов под массированным артобстрелом спас раненого сослуживца. Денис, рискуя собственной жизнью, добрался до пострадавшего, оказал неотложную помощь, а затем вынес его с поля боя и организовал эвакуацию в медсанчасть, сообщает "ТВ Центр".

Подразделение капитана Андрея Дмитриенко обнаружило группу украинских боевиков, усиленную танком и двумя БМП. Андрей принял решение вступить в бой и отдал соответствующий приказ подчинённым. В результате мощных ударов, нанесённых по позициям ВСУ, неонацисты отступили, а наши военные смогли взять под контроль стратегически важный объект.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.