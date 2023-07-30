Путин поблагодарил Беглова за организацию саммита "Россия - Африка"

Президент пообщался с губернатором Петербурга

Накануне вечером Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В Константиновском дворце президент поблагодарил главу города за отличную подготовку саммита "Россия-Африка", сообщает "ТВ Центр".

Губернатор доложил о выполнении поручений президента в сфере строительства жилья и транспортной инфраструктуры. В частности, о возведении нового разводного моста через Неву, скоростной широкополосной магистрали из Петербурга через Ленинградскую область в Мурманск.

Беглов также рассказал о запуске в Северной столице скоростного трамвая. Как отметил глава города, особое внимание власти уделяют социальной инфраструктуре в новых жилых комплексах и заверил президента, что к концу года все планы будут реализованы.

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