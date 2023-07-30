ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поблагодарил Беглова за организацию саммита "Россия - Африка"

10:13
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

Президент пообщался с губернатором Петербурга

Накануне вечером Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В Константиновском дворце президент поблагодарил главу города за отличную подготовку саммита "Россия-Африка", сообщает "ТВ Центр".
Первый день саммита Россия-Африка. Главное

Губернатор доложил о выполнении поручений президента в сфере строительства жилья и транспортной инфраструктуры. В частности, о возведении нового разводного моста через Неву, скоростной широкополосной магистрали из Петербурга через Ленинградскую область в Мурманск.

Беглов также рассказал о запуске в Северной столице скоростного трамвая. Как отметил глава города, особое внимание власти уделяют социальной инфраструктуре в новых жилых комплексах и заверил президента, что к концу года все планы будут реализованы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.