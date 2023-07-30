Российские войска продолжают наступление на купянском направлении

Есть продвижение вперёд

Армия России ведёт успешное наступление на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, штурмовые отряды "Западной" группировки войск продвигаются в направлении Новосёловского в ЛНР. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в нескольких районах республики.

Помимо того, за минувшие сутки в зоне спецоперации били сбиты вертолёт Ми-8 и 44 беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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