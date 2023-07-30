Они прописаны в указе президента

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условия для применения Россией ядерного оружия. По его словам, это может произойти в случае отторжения российских территорий во время украинского контрнаступления.

"Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия", - написал Медведев у себя в Telegram.

Он призвал врагов России молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару. Медведев также поздравил всех с Днём Военно-Морского Флота России и в постскриптуме к своему посту написал, что "беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"