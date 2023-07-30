Путин на катере обошёл линию боевых кораблей в акватории Невы

В России отмечается День ВМФ

Россия отмечает день Военно-Морского Флота. Моряки, лётчики, береговая охрана, пехотинцы самоотверженно несут службу на водных рубежах и сегодня в их честь проходят масштабные торжества, сообщает "ТВ Центр".

Первыми праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке. Мощь Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер “Варяг”, корветы, боевые катера и подводные лодки выстроились в бухте Золотой Рог.

В Петропавловске-Камчатском экипажи выполнили боевые стрельбы, запустили в небо сигнальные снаряды.

Главный парад сегодня проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. За торжествами вместе с жителями северной столицы наблюдают члены делегаций африканских государств. В акваторию Невы зашли десятки кораблей. Был дан залп салютных расчётов.

Моряков поприветствовал президент Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова президент на катере обошёл парадную линию.

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