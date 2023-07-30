Выросло число пострадавших от ракетной атаки в Таганроге

Ранен ребёнок

Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22, среди них есть ребёнок. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

На лечении в больнице остаётся девять человек с травмами. Состояние пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщает ТАСС.

28 июля ВСУ атаковали Таганрог ударным вариантом зенитной ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили ракету, её обломок упал в центре города.

За медицинской помощью первоначально обратились 16 человек. Погибших нет. Частично разрушен местный художественный музей, пострадали кафе, гаражи, жилой дом и хозпостройки.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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