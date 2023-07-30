Свиноводческая ферма разрушена во время обстрела под Брянском

Начался пожар

В Климовском районе Брянской области частично разрушено свиноводческое предприятие, ферму обстреляла украинская армия.

Подробности у себя в Telegram сообщил глава региона Александр Богомаз. По его информации, во время обстрела пострадали три человек. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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