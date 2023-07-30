МЧС назвало число погибших от урагана в Приволжье

Ветер ломал деревья как спички

В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Мощный ураган обрушился минувшей ночью на Марий Эл. В республике повалены деревья, на ЛЭП - многочисленные повреждения. На озере Яльчик ветер ломал деревья как спички – там погибли 8 туристов. Ещё около 30 отдыхающих получили травмы.

Ураган пронёсся по Нижнему Новгороду, затронул Татарстан. Ветер оставил после себя сотни поваленных деревьев, сорванные крыши и нарушенное энергоснабжение.

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