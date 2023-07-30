ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС назвало число погибших от урагана в Приволжье

13:41
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

Ветер ломал деревья как спички

В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Мощный ураган обрушился минувшей ночью на Марий Эл. В республике повалены деревья, на ЛЭП - многочисленные повреждения. На озере Яльчик ветер ломал деревья как спички – там погибли 8 туристов. Ещё около 30 отдыхающих получили травмы.

Ураган пронёсся по Нижнему Новгороду, затронул Татарстан. Ветер оставил после себя сотни поваленных деревьев, сорванные крыши и нарушенное энергоснабжение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ураганного ветра
Последствия ураганного ветра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.