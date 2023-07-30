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Российские войска отразили 7 атак ВСУ под Донецком

15:18
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

Противник отступает

Российские войска отразили семь атак неонацистов на донецком направлении, в том числе у Клещеевки. Только за сутки противник потерял более 600 человек. Наши бойцы развивают наступление на сватовском и купянском участках фронта, продвижение - и в районе Авдеевки.
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Главная задача - обойти Авдеевку с двух сторон и взять её в плотное кольцо. Первый шаг к тактическому окружению гарнизона ВСУ сделан. Единственная дорога, по которой боевикам доставляли подкрепление, топливо и оружие, сегодня полностью под огневым контролем российской артиллерии, сообщает "ТВ Центр".

Националисты пытаются контратаковать. Выкатывают бронетехнику. Но её тут же уничтожают залпами расчёты гаубиц. Дивизионы прицельно бьют зажигательными снарядами по траншеям националистов в поле и на разрушенных окраинах дачного посёлка. Поднимается плотная завеса дыма.  

На стыке Донецкой республики и Запорожской области продолжаются ожесточенные бои за поселок Старомайорское. Накануне днём боевики зацепились за первые развалины. Но продвинуться вглубь не смогли. Их штурмовые группы тут же накрыли реактивные установки.

Стремясь прорвать фронт, ВСУ в Старомайорском, по сути, сами загнали свои отряды в ловушку. За полтора месяца обороны посёлка российские военные пристреляли буквально каждый квадратный метр. Уйти с дорог и спрятаться от налётов артиллерии радикалы не могут.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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