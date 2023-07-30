В Анталье автобус с туристами врезался в грузовик

Есть погибшие

Два человека погибли в дорожной аварии в турецкой Анталье. Автобус с туристами на полной скорости врезался в стоявший на перекрёстке грузовик, сообщает телеканал Haber Global.

По версии полиции, виновником аварии стал водитель автобуса. На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь.

В автобусе ехали туристы из Казахстана и гид из Украины, он погиб. Пострадавших туристов доставили в близлежащие больницы.

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