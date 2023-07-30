Ирина Мирошниченко попала в реанимацию в тяжёлом состоянии

Актриса больна гриппом

Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, артистка заразилась гриппом и утром 30 июля почувствовала недомогание. Скорая доставила её в больницу, где врачи приняли решение поместить Мирошниченко в реанимацию.

Ирине Мирошниченко 81 год. Она известна своими ролями в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Профессия – следователь", "Старый Новый год", "Зимняя вишня - 2", "Тайны мадам Вонг" и других.

Днём ранее в больницу попал 63-летний музыкант Гарик Сукачёв. Ему пришлось отменить концерт в Карелии. О причинах его госпитализации не сообщалось.

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