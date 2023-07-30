Но у Лондона ничего не получится

Британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества. Если верить таблоиду Daily Express, то Киев намерен всё-таки осуществить атаку на российский полуостров.

Издание пишет, что уже якобы более двух тысяч солдат ВСУ прибыло на обучение в лагерь в Дартмуре. Авантюра, которую готовят Лондон и Киев, будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием британских ракет большой дальности.

В России не раз заявляли, что захват Крыма станет для Украины самоубийственным шагом. Как подчёркивал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия.

Крым стал российским весной 2014 года. Тогда на референдуме за возвращение республики в родную гавань проголосовали более 95% жителей полуострова.

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