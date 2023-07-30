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Жители Новой Каховки остались без газа после обстрела ВСУ

19:38
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

Обстрелы не прекращаются

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В городе нарушено газоснабжение.
Врио главы Херсонской области: Каховского водохранилища больше нет

Как сообщила городская администрация у себя в Telegram-канале, 20 домов остались без газа из-за повреждения трубы. Ремонтные работы пока нельзя проводить, так как ВСУ продолжает обстрел города.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону. Не прекращаются обстрелы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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