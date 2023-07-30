Путин показал лидерам Африки Кронштадт

В Петербурге отмечают День ВМФ

Владимир Путин после парада в честь Дня Военно-Морского Флота вместе с гостями и участниками саммита "Россия – Африка" посетил Кронштадт, сообщает "ТВ Центр".

Президента сопровождали лидеры Буркина-Фасо, Конго, Мали, Эритреи, а также представители делегаций Судана, Экваториальной Гвинеи и Танзании. С катера они осмотрели военные корабли, пришвартованные у береговой линии. После визита в Кронштадт Владимир Путин тепло попрощался со всеми гостями.

На этой неделе в Санкт-Петербурге проходил саммит "Россия – Африка". После его завершения 29 июля Владимир Путин провёл несколько двусторонних встреч с африканскими лидерами. Некоторые из них остались в Северной столице и понаблюдали за военно-морским парадом в честь Дня ВМФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"