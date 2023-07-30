ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин показал лидерам Африки Кронштадт

17:38
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

В Петербурге отмечают День ВМФ

Владимир Путин после парада в честь Дня Военно-Морского Флота вместе с гостями и участниками саммита "Россия – Африка" посетил Кронштадт, сообщает "ТВ Центр".

Президента сопровождали лидеры Буркина-Фасо, Конго, Мали, Эритреи, а также представители делегаций Судана, Экваториальной Гвинеи и Танзании. С катера они осмотрели военные корабли, пришвартованные у береговой линии. После визита в Кронштадт Владимир Путин тепло попрощался со всеми гостями.

На этой неделе в Санкт-Петербурге проходил саммит "Россия – Африка". После его завершения 29 июля Владимир Путин провёл несколько двусторонних встреч с африканскими лидерами. Некоторые из них остались в Северной столице и понаблюдали за военно-морским парадом в честь Дня ВМФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и его коллеги из Африки посетили Кронштадт
Владимир Путин и его коллеги из Африки посетили Кронштадт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.