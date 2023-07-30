Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину на параде в Петербурге

Вадим Горелов был среди зрителей

Владимир Путин после парада в честь Дня Военно-Морского флота пообщался со зрителями. Президент побеседовал с многодетной семьёй из Магадана. Накануне её вместе с другими лауреатами ордена "Родительская слава" чествовали в Кремле.

Один из присутствующих посетовал, что не получилось пообщаться лично, и попросил о такой возможности. И вот пожелание выполнено. По распоряжению Путина семье помогли добраться в Северную столицу и попасть на парад.

Кроме незабываемого зрелища - незабываемая встреча, разговор и рукопожатие. Его глава семьи Вадим Горелов назвал лучшим подарком. Не забыли и о совместном фото, сообщает "ТВ Центр".

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