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В Киеве начали снимать герб СССР с монумента "Родина-мать"

18:19
  • воскресенье
  • 30 июля 2023

На его месте скоро появится трезубец

Украина продолжает проводить политику десоветизации: в Киеве начали снимать герб СССР с монумента "Родина-мать". Кроме того, сам памятник скоро переименуют в "Украину-мать", сообщает ТАСС.
Герб СССР демонтируют с памятника "Родина-мать" в Киеве

Монумент был открыт в 1981 году, памятник создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.

На момент открытия киевская "Родина-мать" была самым высоким памятником в Европе – его высота достигает 102 метров. В одной руке женщина держит меч, в другой - щит с изображением герба СССР.

Заменить герб на трезубец хотели ещё в 2015 году, но из-за нехватки финансирования работы неоднократно откладывали. Трансформация монумента должна быть завершена до 24 августа - Дня независимости Украины.

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