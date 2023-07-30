На его месте скоро появится трезубец

Украина продолжает проводить политику десоветизации: в Киеве начали снимать герб СССР с монумента "Родина-мать". Кроме того, сам памятник скоро переименуют в "Украину-мать", сообщает ТАСС.

Монумент был открыт в 1981 году, памятник создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.

На момент открытия киевская "Родина-мать" была самым высоким памятником в Европе – его высота достигает 102 метров. В одной руке женщина держит меч, в другой - щит с изображением герба СССР.

Заменить герб на трезубец хотели ещё в 2015 году, но из-за нехватки финансирования работы неоднократно откладывали. Трансформация монумента должна быть завершена до 24 августа - Дня независимости Украины.

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