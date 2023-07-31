ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Об этом рассказали в российском Минобороны

Российские военнослужащие наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск "Днепр". Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал представитель Министерства обороны России в Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что в нанесении ударов задействованы спецподразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады.

Они во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи в районе Антоновского моста, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли вечером 28 июля удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Также в тот день российская армия отразила пять атак ВСУ на донецком направлении. Там противник потерял более 120 человек. Средства ПВО России перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, семь британских ракет Storm Shadow и два снаряда американской системы HIMARS.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные в ходе наступательных действий на оборонительные укрепления ВС России достигли "критической отметки". По его словам, бойцы ВСУ не справляются под натиском российской авиации.

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