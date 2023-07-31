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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО

08:58
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Старший лейтенант Руслан Мавликасов со своим танковым взводом поразил командный пункт украинских националистов, а получив данные воздушной разведки о движение тыловой колонны врага, его экипаж точным ударом ликвидировал топливозаправщик. Чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ, наши танкисты оперативно сменили позиции и продолжили атаку.

Старший лейтенант Даниил Углянский обнаружил замаскированные минные поля, оставленные радикалами, и вместе с группой  обезвредил более двух десятков различных взрывоопасных предметов. Это позволило российским колоннам без потерь прибыть в заданный район.

Старший сержант Даниил Щегольков с подчиненными прицельным огнем из самоходной арт-установки  уничтожил скопление войск противника, орудие польского производства, бронеавтомобиль и полевой склад боеприпасов ВСУ.

 

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